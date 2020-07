Buchtipp: Die Achtsame Revolution, von Michael Reuter

Vor einiger Zeit schrieb ich etwas über das Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, eine spannende Abhandlung über die menschliche Entwicklung und über die großen Sprünge der Menschheit: Die kognitive Revolution, die landwirtschaftliche Revolution, die Vereinigung der Menschheit und schließlich die wissenschaftliche Revolution, in der wir uns zur Zeit noch befinden.

Michael Reuter, den ich schon seit vielen Jahren kenne und schätze, schrieb neulich eine Art Nachfolge-Buch: „Die Achtsame Revolution: Wie wir mit der Komplexität unseres Ökosystems umgehen können“

Ein Zitat von Yuval Noah Harari aus Eine kurze Geschichte der Menschheit bringt das größte aktuelle Problem der Menschheit auf den Punkt:

Die Menschheit ist kein Wolfsrudel, das durch einen unglücklichen Zufall Panzer und Atombomben in die Finger bekam. Die Menschheit ist vielmehr eine Schafherde, die dank einer Laune der Evolution lernte, Panzer und Atombomben zu bauen. Aber bewaffnete Schafe sind ungleich gefährlicher als bewaffnete Wölfe.

Und hier setzt Michael Reuter mit seinem Buch Die Achtsame Revolution: Wie wir mit der Komplexität unseres Ökosystems umgehen können an: Er zeigt auf, wie die Menschheit, frei nach Kant, aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit ausbrechen kann. Vom Schaf zum Wolf. Oder besser: Vom Smombie zum achtsamen, verantwortungsvollen und kompetenten Menschen.

Dazu mischt Michael geschickt Episoden aus seinem eigenen Leben als mehrfacher Startup-Gründer, seine Erfahrungen aus großen, globalen und persönlichen Krisen und seine Einsichten über die doch sehr begrenzte und engstirnige Art, wie wir Menschen mit unserem größten evolutionären Schatz umgehen: dem Verstand.

Dabei nimmt er auch heutige Schlüsseltechnologien wie das Internet, künstliche Intelligenz oder Blockchain unter die Lupe und zeigt deren Potenzial auf, die Welt zum Besseren zu verändern – wenn wir als Menschheit nur lernen würden, vernünftig damit umzugehen.

Und das können wir. Zumindest theoretisch. Denn der Mensch kann lernen. Selbst im hohen Alter ist es möglich, neue Dinge zu lernen. Wissenschaftlich heißt das „Neuroplastizität“, also die Fähigkeit des Gehirns, auch nach der Kindheit neue Gehirnzellen zu bilden und diese neu zu verbinden. Man muss es nur fordern und sich regelmäßig neuen Herausforderungen stellen. Wie Michael, der alle paar Jahre mit seinen Startups neu anfing und diese dann zum Erfolg führte, indem er die Zeichen der Zeit erkannte und das große Bild vor Augen hatte, nicht nur die Puzzlestücke. Und so lautet auch sein Lebensmotto: „Connecting the dots.“

Denn selbst den schlauesten Technologen, den größten Wissenschaftlern und den besten Ärzten fehlt es heute an der Fähigkeit, das Ganze zu sehen, statt nur das immer schmaler werdende eigene Fachgebiet. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Die Welt braucht mehr Menschen, die anhalten, beobachten und nachdenken. Jenseits des eigenen Fachgebiets oder der eigenen Erfahrungen. Die achtsam beobachten und Brücken zwischen den Fachgebieten aufbauen und dann Entscheidungen fällen können, die nachhaltig sind – statt von einem Problem in das Nächste zu rennen. Menschen, die Kompetenz entwickeln.

Und das kann jede und jeder lernen. Ein Weg dafür ist Meditation: Den Kopf leer machen, Achtsamkeit trainieren und dadurch aufnahmefähig für alles werden, ganz gleich was als Nächstes kommt.

Das Thema, das Michaels Buch und mich verbindet ist die Idee, Kompetenz zu entwickeln. Moderne Ernährungsformen wie Paleo sind für mich auch ein Weg, die eigene Ernährung achtsam zu beobachten und dann die Frage zu stellen: Was macht Nahrung mit mir? Und wie kann ich mich ernähren, so dass Nahrung mir hilft und nicht schadet?

Diese Gedanken der Achtsamkeit und der Kompetenz kann man auf alle Lebensbereiche anwenden. Michaels Motto, „Connecting the dots“ ist schön einfach formuliert. Das Motto, das ich für mich bisher am besten gefunden habe ist etwas länger, passt aber gut dazu. Es ist ein Zitat vom bekannten Science-Fiction-Autor Robert Heinlein:

A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyse a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.

Ihr seht, ich habe noch Einiges vor.

Also: Seid achtsam, hört nie auf zu lernen, dann kann man auch die Welt zum Besseren verändern!

Die Achtsame Revolution: Wie wir mit der Komplexität unseres Ökosystems umgehen können *, von Michael Reuter kostet im Moment EUR 7,99 als Kindle-Ausgabe oder EUR 14,64 als Taschenbuch. Es gibt auch eine englische Ausgabe: The Mindful Revolution: How To Manage The Complexity Of The World We Have Created (English Edition) *. Viel Spaß beim Lesen!

Übrigens: Wenn Euch Michaels Buch gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewerung auf Amazon für ihn. Unabhängige Autoren haben keine Marketing-Budgets für Werbung oder um sich Auslagefläche in Buchhandlungen zu kaufen. Hier helfen nur Empfehlungen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Daher gebt Euch einen kleinen Ruck, schreibt ein paar Worte oder empfehlt Michaels Buch an Freunde und Bekannte weiter.

Was fällt Dir zum Thema Achtsamkeit ein? Was tust Du, um achtsamer in Deinem täglichen Leben zu sein? Was, um immer wieder etwas Neues dazuzulernen?

