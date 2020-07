Buchtipp: Einfach abnehmen: Mit Lebensfreude zum Ziel, von Felix Olschewski

Felix Olschewski, mehrfacher Autor der „Urgeschmack“-Kochbuchserie hat ein neues Buch veröffentlicht: „Einfach abnehmen: Mit Lebensfreude zum Ziel“.

Was steckt dahinter?

Diätratgeber gibt es wie Sand am Meer. Dennoch tun sich Viele damit schwer, ihre Ernährung und damit ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Gründe gibt es dafür viele: Zu kompliziert, zu schwer, zu aufwändig scheint es, Diätprogramme, Kochrezepte oder andere Anleitungen zu befolgen. Hinzu kommt die ganze Theorie, die als Grundlage sicher dazu gehört, jedoch umso mehr zum Umfang der Ratgeber beiträgt.

Daher hat Felix in seinem neuesten Buch Einfach abnehmen: Mit Lebensfreude zum Ziel * ein anderes Konzept umgesetzt. Und „Einfach abnehmen“ ist hier durchaus wörtlich gemeint: Denn Felix vermittelt die Grundlagen gesunden Essens in seinem Ratgeber tatsächlich so einfach wie möglich.

Dabei verwendet er die Metapher einer Reise, durch die er die Leserin/den Leser führt. Eine Landkarte für gesundes und schlank machendes Essen sozusagen. Dem entsprechend gibt es Kapitel wie „Reisevorbereitungen“, „Die sieben Sachen packen“, „Rast“ oder „Ankunft“.

Das Buch deckt trotz aller Einfachheit alles Wichtige ab: Was soll man essen und was vermeiden, wie viel und wann, um gesund und schlank zu werden oder zu bleiben. Ganz im Sinne von Achtsamkeit verspricht der Autor nicht den schnellsten Weg zur Bikinifigur, sondern fragt gleich am Anfang: „Wie kann ich abnehmen und gesund bleiben, dabei das Essen genießen und möglichst wenig Schaden anrichten?“

So einfach und doch so wirksam ist der Weg, den Felix hier beschreibt.

Wenn Du also genug von immer wieder neuen, verwirrenden oder komplizierten Ernährungsratgebern voller Theorie hast, ist dieses Buch genau das Richtige für Dich.

Einfach abnehmen: Mit Lebensfreude zum Ziel * von Felix Olschewski ist bei Books on Demand erschienen und kostet EUR 5,99 als Taschenbuch oder zur Zeit EUR 4,49 als elektronisches Buch.

Was ist Dein Weg zu einem einfachen Umgang mit Ernährung?

Von Constantin Gonzalez am 28.07.2020 in Rezensionen.

