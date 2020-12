Buchtipp: Leber-Detox für einen Neustart, von Monica Schlatter

Die Leber ist ein zentrales Organ für den menschlichen Stoffwechsel: Sie spielt eine wichtige Rolle im Kohlenhydrate-, Fett- und Proteinmanagement. Doch am bekanntesten ist sie dafür, dass sie den Körper von Giften befreit. Mit diesem wichtigen Organ beschäftigt sich das Buch: „Leber-Detox für einen Neustart“ von Monica Schlatter. Monica ist Co-Autorin unseres Buches „Paleo nach Jahreszeiten“, das sich mit seinen 180 Rezepten auch knapp 4 Jahre nach Erscheinen noch großer Beliebtheit erfreut. Sie arbeitet als Fachberaterin für holistische Ernährung und hat jetzt ihre Erfahrungen rund um die Pflege der Leber in ihrem neuen Buch zusammengefasst. Auf rund 100 Seiten gibt sie Tipps, zeigt Hintergründe auf und sammelt Rezepte mit denen Leser ihre Leber natürlich stärken und entgiften (= „detoxifizieren“, kurz „detox“) können. Gerade wegen ihrer zentralen Rolle im Stoffwechsel kann eine gesunde und starke Leber dazu beitragen, Krankheiten zu vermeiden und Stoffwechselstörungen vorzubeugen. Monicas Tipps decken dabei die unterschiedlichsten Lebenslagen ab, ob Morgenroutine, Detox-Vormittag, das richtige Hydrieren zwischendurch oder gezielte Detox-Programme für einen Tag, ein Wochenende oder eine ganze Woche. Bei so vielen Möglichkeiten für die Reinigung und Entgiftung der Leber sollte für jede/n etwas dabei sein. Hier ein paar Beispiel-Themen und -Rezepte aus dem Inhaltsverzeichnis: Grundlagen einer Detox-Kur

Das Thema Leber und ihre Entgiftung muss nicht anstrengend oder unangenehm sein: die Rezepte für Getränke, Frühstück oder Snacks sind leicht zuzubereiten und machen Lust darauf, sie auszuprobieren. Dabei sind alle Rezepte weitgehend Paleo-kompatibel, also glutenfrei und ohne Milchprodukte. Ausserdem gibt es noch ein Kapitel mit den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, ein Kapitel mit Tipps bei Grippe, Erkältung und viraler Erkrankung sowie Hinweise zur stressfreien Umsetzung eines Detox-Programms. Insgesamt ist Leber-Detox für einen Neustart* ein praktischer, hilfreicher und einfach umzusetzender Ratgeber für alle die, die sich für einen gesunden Lebensstil interessieren. Das Buch ist ab sofort für EUR 11,49 als Taschenbuch überall im Buchhandel erhältlich. Welche Erfahrungen habt Ihr mit Leber- und sonstigen Detox-Kuren gemacht? Werbung: *: Amazon Affiliate-Link: Kauf' Dich schlank und unterstütze dabei Paleosophie mit einer kleinen Prämie. Wir beide gewinnen! Von Constantin Gonzalez am 17.11.2020 in Rezensionen.

