Zucker vermeiden, Teil 10: in den Müll damit!

Nachdem Du erfolgreich Strategien gegen den Zucker umgesetzt hast und Deinen Zuckerkonsum jetzt im Griff hast, ist der letzte Schritt in ein Zucker-freies Leben zugleich ein Schnitt mit der Vergangenheit: Wirf allen Zucker, alle Zucker-Produkte, Süßigkeiten und Ähnliches in den Müll! Dieser letzte Schritt mag vielleicht etwas überraschend oder unnötig erscheinen. Dennoch ist er für Dich psychologisch wichtig, um Dir selbst zu signalisieren: Du bist zuckerfrei! Wenn Du mit den neun vorhergehenden Tipps Deinen Zuckerkonsum unter Kontrolle gebracht hast, sollte dieser Tipp ein Leichtes für Dich sein: Wirf alle restlichen Zucker-Quellen in Deinem Haushalt weg: weißer Zucker, brauner Zucker, Kandis-Zucker, Süßigkeiten, Würfelzucker, Zucker in Tüten, und so weiter. Du brauchst ihn nicht mehr. Klingt das zu radikal? Vielleicht ist es so. Aber genau diese Radikalität ist eine große Hilfe: Es ist nämlich einfacher, konsequent zu sein und den Zuckerkonsum auf null zu reduzieren, als jedes Mal nachzudenken und mit sich selbst zu verhandeln, wenn der Zuckerstreuer, die Süßigkeiten-Tüte oder ein anderer Anlass Dir Gelegenheit gibt, „mal eine Ausnahme zu machen“. Hiermit ist jedoch nur der Industrie-Zucker und Industrie-Süßigkeiten gemeint: Hochprozentige Schokolade, ein qualitativ hochwertiger Honig oder (Trocken-)Früchte können bleiben, wenn Du sie moderat genießt. Ersparnis: Du kannst Dir jedes Gramm Zucker, das Du wegwirfst guten Gewissens als gesparten Zuckerkonsum gutschreiben! Gewinn: Jetzt bist Du offiziell entzuckert! Du siehst vielleicht die Welt mit anderen Augen, Dein Geschmack ist feiner geworden und die Süßigkeiten-Attacken haben ein Ende. Vielleicht fällt Dir sogar auf, wie unerwartet (und eher unangenehm) süß manche Dinge schmecken, wie z. B. Soßen aus der Kantine, Ketchup und andere, eher billige Speisen, die mit Zucker „aufgepäppelt“ wurden, auch wenn sie eigentlich herzhaft sein sollten. Damit sind wir vorerst am Ende der Serie mit Zucker-Vermeidungs-Tipps angekommen. Im nächsten Post gibt es noch eine kurze Zusammenfassung aller Tipps samt Links. Welche weiteren Tipps hast Du, die Leuten helfen können, zuckerfrei zu leben? Photo: "Curbside waste trash sorting container for sorting waste to aid pollution and aid sustainable environment development and plastic pollution management." von Unsplash-User Anna Auza, genutzt unter der freien Unsplash-Lizenz. Von Constantin Gonzalez am 25.08.2020, aktualisiert: 26.08.2020 in Allgemein. Twittern Hat Dir dieser Artikel gefallen? Dann: Melde Dich beim Paleosophie-Newsletter an, oder

Melde Dich beim Paleosophie-Newsletter an, oder folge @Paleosophie auf Twitter. Mehr spannende Paleo-Artikel findest Du täglich neu auch auf Paleo-Planet, dem deutschen Paleo-Blog-Aggregator.

Werbung

Kommentare

Hey, danke, dass Du kommentieren möchtest! Aber bitte denk daran: Wir sind keine Höhlenmenschen mehr. Also lass Deine Keule zuhause und denk an die folgenden drei Dinge, bevor Du einen Kommentar schreibst: 1. Lies den Artikel. 2. Denk nach. 3. Schreib was Nützliches. Danke!