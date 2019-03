Neu: Owlganic – Bio Trockenfleisch vom Weiderind aus Estland ohne künstliche Zusätze

Vielleicht erinnert sich die/der ein oder andere Leser/in an Benjamin Karagöz, den Akrobaten mit eigener Trockenfleisch-Marke. Nach einem schweren Schicksalsschlag ist Ben wieder da – und hat die Qualitätsstandards seines Trockenfleisches erhöht. Ab sofort gibt es unter seiner Marke Owlganic hochwertiges Bio-Trockenfleisch ohne künstliche Zusätze aus natürlichen Weiden in Estland. Im Artikel zum JerkyClub Trockenfleisch hatte ich Euch ja schon Ben vorgestellt, der neben seinem Hauptberuf als Stuntman, Akrobat und Trainer auch eine Serie von Trockenfleisch-Produkten ins Leben gerufen hat. Doch irgendwann danach schlug das Schicksal zu: Eine Krebsdiagnose brachte sein Leben durcheinander und zwang ihn, über sein Leben nachzudenken. Heute ist Ben geheilt. Seinen Erfolg schreibt er neben der Arbeit seiner Ärzte auch seinem Paleo-Lebensstil mit gesunder Ernährung und Bewegung zu. Dabei spielt auch die ketogene Ernährung und das Fasten eine wichtige Rolle für ihn. Heute hat Ben zusammen mit seinem Partner Adam Kesselhaut wieder die Arbeit an einer eigenen Reihe von Trockenfleisch-Produkten aufgenommen. Unter der Marke Owlganic gibt es ab sofort 5 verschiedene Sorten. Zwei davon („Original“ und „Tomate & Paprika“) sind „streng Paleo“, die anderen drei sind ebenfalls sehr gut – lediglich an der Sojasauce würden sich Einige stören, ich finde das aber nicht so schlimm. Benjamin war so nett, mir ein paar Probepackungen zu schicken. Bisher habe ich die Sorten „Original“ und „Tomate“ probiert. Beide schmeckten sehr lecker. Das Fleisch – und das ist die Hauptsache – stammt von zertifizierten Bio-Weiderindern, die in Estland gehalten werden. Während Bio-Nahrungsmittel in der Regel bessere Qualität haben als konventionelle Nahrungsmittel, weil da die Gefahr von Rückständen aus chemischen Pflanzenschutzmitteln, Dünger etc. geringer ist, halte ich es für noch wichtiger, dass die Rinder vorwiegend mit Gras gefüttert werden und nicht mit Getreide. Das entspricht deutlich mehr ihrer natürlichen Haltung und sorgt für besseres und gesünderes Fleisch. Trockenfleisch ist immer toll, wenn man unterwegs ist und daher die Verpflegung nicht ganz einfach ist. Auch auf Ausflügen oder als Mitgabe für den Pausenhof ist bei uns zu Hause Trockenfleisch eine gute Wahl. Schön, dass es jetzt wieder mehr Auswahl in guter Qualität gibt. Vielen Dank an Ben und Adam und viel Erfolg! Werbung Trockenfleisch von Owlganic findet Ihr im Owlganic Online-Shop. Von Constantin Gonzalez am 04.03.2019 in Kurzmeldungen. Twittern Hat Dir dieser Artikel gefallen? Dann: Melde Dich beim Paleosophie-Newsletter an, oder

Werbung

