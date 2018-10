Buchtipp: „Einfach kochen“ von Felix Olschewski

„Dann muss ich ja selber kochen!“

So lautet ein häufiger Einwand von Leuten, denen man von einer Ernährungsumstellung erzählt.

Man kann das Thema auch positiv sehen: Selber kochen ist nicht nur gesund, es macht Freude und ist ein Genuss.

Selber kochen muss auch nicht schwierig sein, wie dieser Buchtipp zeigt.

In unserer schnelllebigen Gesellschaft ist das Kochen außer Mode gekommen: Schnell ein Kaffee und eine Brezel zum Frühstück beim Bäcker, Mittags in die Kantine und Abends die Tiefkühlpizza.

Auch wenn die Buchläden voll von Kochbüchern sind, verstauben die meisten davon im Regal, weil „die Zeit fehlt“, „kochen kompliziert ist“ oder man lieber „beim Mackie noch ’nen Burger zieht“. Sicher: Ab und zu kocht man „was Besonderes“, z.B. am Wochenende, oder für Gäste. Doch wer kocht heute täglich selbst?

Zu überspitzt? Mitnichten: Zwar kann ich in deutsche Wohnungen nicht rein gucken, sehe aber morgens auf dem Weg zur Arbeit die Schlangen vor den Backshops und Mittags vor den Fast-Food-Geschäften. Falls es mich mal freitags in den Supermarkt verschlägt, fällt mir die Leere in den Tiefkühltruhen auf, wo sich wenige Stunden vorher die Pizzen stapelten.

Dabei hat das Selberkochen so viele Vorteile:

Selberkochen ist gesund. Egal, welche Ernährungsform man wählt: Wer selber kocht, vermeidet automatisch Zucker, Konservierungs- und andere Schummelstoffe.

Selberkochen macht selbständig: Man übernimmt Verantwortung für die nächste Mahlzeit, macht sich Gedanken, was man kocht und übernimmt Kontrolle über das eigene Leben.

Selberkochen macht Spaß: Es ist immer schön, wenn man was selber gemacht hat. Das weiß jedes Kind: Nicht umsonst gehört „selber“ zu den ersten Worten im Leben.

Selberkochen ist lecker: Zuhause schmeckt es am besten – und dazu gehört auch selbst gekochtes Essen.

Trotzdem finden viele genug Ausreden: Selberkochen „kostet Zeit“, ist „umständlich“ oder: „Ich kann nicht kochen!“

Blödsinn.

Kochen ist gut investierte Zeit (siehe Vorteile oben) und kann so einfach sein wie das Zähneputzen.

Felix Olschewski, bekannt aus seinem Blog Urgeschmack hat sein neuestes Buch genau diesem Thema gewidmet: Einfach kochen: Methoden und Rezepte *.

In der Einleitung „Kochen ist einfach. Koch doch einfach.“ Motiviert Felix, über die Rolle des Kochens im eigenen Leben nachzudenken und den Sinn fürs Kochen neu zu finden: Kochen bereichert das Leben.

„Ab in die Küche“ vermittelt auf schlichte und persönliche Weise die Grundlagen des Kochens. Keine Angst: Hier kommt keine lange Einkaufsliste mit anspruchsvollen Werkzeugen, exotischen Zutaten und unbekannten Gewürzen. Stattdessen erklärt der Autor auf gewohnt sympathische Weise, welche einfachen Mechanismen in der Küche gelten und wie man Schritt für Schritt ein Gespür dafür entwickelt. Werkzeuge, Zutaten und Gewürze sind Nebensache und oft in jedem Haushalt zu finden, oder leicht ersetzbar.

Im Hauptteil, „Komm, wir kochen was“ nimmt Felix den Leser an die Hand und kocht. Die rund 70 Rezepte sind bewusst einfach gehalten und einige Zubereitungsformen wie zum Beispiel das Dampfgaren werden gesondert erklärt. Die meisten Rezepte lassen sich leicht anpassen und abwandeln, denn dieses Buch ist keine Rezeptsammlung, vielmehr ist es ein Einstieg in eine oft vergessene, aber umso wichtige Tätigkeit: Mit Freude und Genuss einfach zu kochen.

Das Buch ist kein reines Paleo-Buch, da es stellenweise Mehl, Zucker, Hülsenfrüchte und Milchprodukte verwendet. Jedoch betrifft das nur einen kleinen Teil der Rezepte und Paleo-Fans wissen längst, wie man diese Zutaten ersetzt: Statt Getreidemehl würde ich Kartoffelmehl nehmen, Zuckermengen würde ich halbieren und durch natürlichere Süßen wie Honig ersetzen. Bei Milchprodukten streiten sich die Geister, aber mit Kokosmilch kommt man oft sehr weit, auch wenn das Aroma anders ist, Butter und Sahne sind in der Regel unproblematisch. Hülsenfrüchte sind nicht mein Ding, können aber in der Regel durch echtes Gemüse ersetzt werden.

Denn: Einfach kochen: Methoden und Rezepte * ist keine Koch-Anleitung und auch kein Kochbuch. Vielmehr ist es eine Motivation, (wieder) selber zu kochen und sich dadurch wieder ein Stück Lebensqualität im heute hektischen Alltag zurückzuerobern. Egal mit welchen Zutaten und egal nach welcher Ernährungsform.

Vielen Dank an Felix, der mir ein Exemplar geschickt hat!

Mehr Infos: Einfach kochen – Urgeschmack

*: Amazon Affiliate-Link: Kauf’ Dich schlank und unterstütze dabei Paleosophie mit einer kleinen Prämie. Wir beide gewinnen!

Von Constantin Gonzalez am 24.09.2018, aktualisiert: 07.10.2018 in Rezensionen.

Hat Dir dieser Artikel gefallen? Dann:

Passende Artikel zum Weiterlesen:

Mehr spannende Paleo-Artikel findest Du täglich neu auch auf Paleo-Planet, dem deutschen Paleo-Blog-Aggregator.