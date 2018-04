Der neue (H)erzfeind #1: Zucker

Nachdem Herz- und Ernährungswissenschaftler zunehmend Fett als vermeintlichen Herz-Killer freigesprochen haben rückt die wahre Ursache von Herz- und Kreislaufkrankheiten in den Vordergrund: Zucker.

Mit Verweis auf ganze 63 Quellenangaben erschien kürzlich in der renommierten britischen Herz-Publikation Open Heart eine deutliche Anklage gegen Zucker.

„Zugesetzte Zucker treiben koronare Herzkrankheiten über Insulinresistenz und erhöhte Insulinwerte: Ein neues Paradigma.“

So lautet der Titel des Editorials in der November-Ausgabe des britischen Open Heart Journals, dem Hausblatt der Britischen kardiologischen Gesellschaft (British Cardiovascular Society). Eine klare Ansage: Industriezucker gehören zu den Haupt-Gründen für koronare Herzkrankheiten und diese wiederum gehören zu den häufigsten Todesursachen überhaupt.

Die Highlights

Hier die Highlights aus dem Artikel:

Das Auftreten von koronaren Herzkrankheiten und Herzinfarkten geht häufig einher mit Diabetes , Prä-Diabetes und/oder Insulinresistenz . Dagegen ist Fett in der Ernährung eher unschuldig.

(die also wegen einer Insulinresistenz weniger gut auf Insulin reagieren und daher länger brauchen, um überschüssigen Blutzucker abzubauen) ein deutlich haben, . In Zahlen: Eine Ernährung mit in Form von Zucker im Vergleich zu einer Ernährung mit 10 % Kalorien aus Zucker. Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate : Der Ersatz von Stärke und Glucose in der Ernährung durch Haushaltszucker oder Fructose geht einher mit höheren Blutzuckerspiegeln, schlechterer Insulinsensitivität und höheren Insulinwerten. Man sollte also zwischen Zucker und Stärke unterscheiden, wenn man von „Kohlenhydraten“ redet.

. Das sind ca. ! An Tier-Experimenten konnte man feststellen, dass Zucker stärker das Belohnungszentrum im Hirn aktiviert als Kokain. Ein Umstand, der Zucker zum am weitest verbreiteten Suchtmittel der Welt macht.

Wer Englisch versteht, dem empfehle ich den Original-Artikel: Added sugars drive coronary heart disease via insulin resistance and hyperinsulinaemia: a new paradigm.

Drei Tipps für den richtigen Umgang mit Zucker

Dass Zucker schädlich ist, muss heute nicht mehr bewiesen werden. Trotzdem wird er im Alltag verharmlost. Dieser widersprüchliche Umgang mit Zucker hat sicher mit seinen Eigenschaften als Suchtmittel, dem Einfluss von Werbung und dem durchaus bewussten Einsatz als Belohnungsmittel im täglichen Leben zu tun.

Es ist illusorisch, Zucker ganz aus dem täglichen Leben streichen zu wollen. Das gelingt wohl nur den Wenigsten. Besser ist es, Zucker als das zu sehen, was es ist: Ein Genussmittel, das bei übermäßigem Genuss schädlich ist. Wie Alkohol.

Hier ein paar Tipps, die meiner Erfahrung nach helfen können:

Trink Wasser bei jeder Gelegenheit. Schmeiß alle Softdrinks weg, egal ob mit Zucker oder Süßstoff, Säfte oder Schorlen. Trink einfach nur Wasser. Auch zum Frühstück. Ein Glas Softdrink oder ein Glas Saft enthält schon 20 Gramm reinen Zucker. Bei nur 5 Gläsern pro Tag kannst Du mit dieser einfachen Methode ganze 100 Gramm Zucker pro Tag sparen. Anfangs mag die Umstellung auf Wasser eher schwerfallen („Ich will was mit Geschmack!“). Das gibt sich nach ein paar Tagen. Danach merkt man, wie gut Wasser trinken tut und die alten Softdrinks und Säfte kommen einem dann übersüßt vor. Schmeiß Zucker aus der Küche raus. Zucker-Packungen, Zucker-Streuer, Kandis, etc. Alles weg. Wo kein Zucker ist, gibt es auch keine Versuchung. Finde den wahren Geschmack von Kaffee, Tee und anderen Speisen! Mit der Zeit wirst Du viele neue Aromen entdecken. Und wenn etwas ohne Zucker gar nicht mehr schmeckt: warum eigentlich? Vielleicht ist das von vornherein kein besonders gutes Getränk oder keine besonders gute Speise gewesen? Süße Dinge bewusst und sparsam genießen. Gar kein Zucker ist auch keine Lösung. Am Wochenende und bei besonderen Gelegenheiten kann man sich eine Ausnahme gönnen. Am besten in möglichst hoher Qualität. Z. B. gute, 90 %-ige Schokolade. Oder ein paar handgemachte Pralinen aus dem tollen Schokoladen-Laden in der Innenstadt (Tipp: Läderach in der Münchner Bahnhofspassage). Natürlich ist es schön, mal eine Ausnahme zu machen und das Leben zu genießen. Und wenn das nur ab und zu ist, bleibt es auch etwas Besonderes. Dann aber richtig und mit der besten Alternative, die man kriegen kann.

Wie ich meinen eigenen Zuckerverbrauch limitiere

In meinem eigenen Leben behandle ich Zucker wie Alkohol. Ich trinke ja auch nicht dreimal am Tag Schnäpse oder schütte mir Wodka in den Kaffee.

Das ist kein Scherz: Aus Sicht der Leber ist der Unterschied zwischen Zucker und Alkohol nicht besonders groß.

Statt dessen habe ich allen überflüssigen Zucker aus meinem täglichen Leben verbannt und genieße süße Dinge bewusst zu besonderen Gelegenheiten und in hoher Qualität:

An Wochentagen konsumiere ich kaum Zucker: Es kann sein, dass ich mir in einem Café einen Kaffee mit Schlagsahne gönne, dann ist manchmal Zucker in der Sahne drin. Das entspricht geschätzt etwa einem TL pro Portion. Wenn ich mir mittags im Büro was zu essen hole, z. B. ein Curry vom Asiaten, dann muss ich ebenfalls davon ausgehen, dass Zucker drin ist, geschätzt ein weiterer Teelöffel. Abends gönne ich mir manchmal ein oder zwei Stück 90 %-ige Schokolade von Lindt. Ansonsten esse ich an Wochentagen keine Süßigkeiten, keine Softdrinks und keine anderen Zucker-Quellen. Unter’m Strich komme ich so unter der Woche auf maximal 15 Gramm Zucker pro Tag. Das ist ein Zehntel der im BMJ-Artikel angegebenen durchschnittlichen Menge.

Summa summarum komme ich pro Tag durchschnittlich auf weniger als 25 Gramm Zucker, ein Sechstel der durchschnittlichen Menge. Dabei habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich besonders einschränke.

Wie gehst Du mit Deinem persönlichen Zucker-Konsum um?

Quelle: Added sugars drive coronary heart disease via insulin resistance and hyperinsulinaemia: a new paradigm | Open Heart

Foto von Unsplash-User Joanna Kosinska, genutzt unter der freien Unsplash-Lizenz.

13.04.2018

