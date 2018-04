Fett ist unschuldig – einfache Änderungen im Lebensstil reichen aus, um koronare Herzkrankheiten wirksam zu verhindern

Die renommierte British Medical Journal Gruppe veröffentlicht mittlerweile immer deutlichere Kritiken gegen die gängige Meinung, dass Fett eine Ursache für Herzkrankheiten sei.

Besonders schön, kurz und knackig ist ein Editorial des British Journal of Sports Medicine aus dem letzten Jahr mit dem Titel: Gesättigtes Fett verstopft keine Arterien – Koronare Herzkrankheit ist ein chronischer Entzündungs-Zustand, dessen Risiko man effektiv mit gesunden Änderungen des Lebensstils reduzieren kann.

In nur zwei Seiten fassen die Autoren alles zusammen, was man heute über Herz-Kreislauf-Krankheiten und – viel wichtiger – über deren Prävention wissen muss.

Und für die, die es genauer wissen wollen, zitieren der Artikel 10 weitere wissenschaftliche Publikationen der letzten Jahre, die die Kernthesen des Artikels untermauern.

Hier die Kernpunkte:

Das eigentliche Dilemma des modernen Gesundheits-Systems fassen die Autoren im letzten, leicht verbitterten Satz zusammen:

„There is no business model or market to help spread this simple yet powerful intervention."