5 Gründe warum Du Deine Vorsätze für 2018 noch nicht erreicht hast. Und 5 Wege, sie doch noch zu erreichen.

Wenn man sein Ziel in kleine Häppchen aufteilt und diese auch noch schön abhaken kann, kann man jedes Ziel erreichen.

Der Mensch ist ein soziales Tier und nichts ist peinlicher als die „gut gemeinte“ Frage von Familie/Kollegen/Bekannten nach den eigenen Fortschritten. Da will niemand Blöße zeigen. Nicht die bequemste Taktik, aber effektiv.

Über die guten Dinge nachdenken, die passieren werden, wenn man sein Ziel erreicht hat.

Der Unterschied zu Punkt 5 der negativen Liste hier ist, dass in diesem Fall die Gedanken sehr spezifisch sein sollten und keine allgemeinen Fantasien. Also lieber daran denken, wie sich das Traumkleid in der schlankeren Größe anfühlen wird, als sich schwammigen Superstar-Fantasien hinzugeben.