Buchtipp: Allergiefrei! Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten – Verstehen. Lindern. Heilen. Von Nadja Polzin

Mit einer Ernährung oder einer Diät verbinden die meisten Leute automatisch auch das Thema „schlank werden“. Vielleicht denken sie dabei auch an „Fitness“. Doch die richtige Ernährung kann noch viel mehr: Sie kann dabei helfen, vor Krankheiten zu schützen, indem sie die richtigen Nährstoffe liefert und schädliche Stoffe meidet. Umgekehrt kann falsche Ernährung Krankheiten begünstigen oder gar verursachen. Genau darum geht es im neuen Buch von Nadja Polzin: „Allergiefrei! Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten – Verstehen. Lindern. Heilen.“ Dabei zeigt sie auf, wie Lebensmittel-Unverträglichkeiten und -Allergien zu einer Vielzahl von Erkrankungen beitragen können – und wie man sich von diesen Beschwerden lösen und dem Körper bei der Linderung von Allergien und Unverträglichkeiten helfen kann. Darum geht’s Jeder hat schon mal von Lebensmittel-Unverträglichkeiten gehört. Begriffe wie „Laktoseintoleranz“, „glutenfrei“ oder „Histaminintoleranz“ machen oft die Runde. Gerne greift die Werbung diese Themen auf, um darauf hinzuweisen, dass ihre Produkte „laktosefrei“, „glutenfrei“ oder irgendwie anders „frei“ sind, um den Verkauf zu fördern. Auf der anderen Seite nehmen viele Menschen gar nicht wahr, dass ihre „Wehwehchen“ oder „Zipperlein“ in Wirklichkeit handfeste Allergien oder zumindest Unverträglichkeiten sind: sie gehen davon aus, dass sie einfach „alt werden“ und dass bestimmte Symptome zum Älterwerden „dazugehören“. Oder sie finden andere Pseudo-Erklärungen für ihre ungeklärten Symptome. Oft finden Ärzte keine Erklärungen. Sie verschreiben stattdessen etwas gegen Symptome, ohne länger Ursachenforschung zu betreiben. Wie auch, wenn das Gesundheitssystem Kosten und damit Untersuchungs-Zeit optimiert. Nadja Polzin, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin befand sich in so einer Situation: sie litt unter verschiedenen Allergien und Unverträglichkeiten, doch die Ärzte, die sie aufsuchte, hatten keine Antworten für sie. Fünf Jahre Forschung, Experimente und Klienten-Erfahrung Statt sich mit der Situation abzufinden und „damit zu leben“, schöpfte sie Motivation aus ihrer Lage, die Problematik von Allergien und Unverträglichkeiten auf eigene Faust zu studieren und damit zu experimentieren, Seminare zu besuchen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das Ergebnis aus über fünf Jahren eigener Forschung, die Erfahrung mit ihren Klienten sowie das Wühlen in zahlreichen wissenschaftlichen Studien: Nadja Polzins neues Buch: Allergiefrei!: Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten Verstehen. Lindern. Heilen. *. Das ist drin Im ersten Teil gibt Nadja einen Überblick über das menschliche Immunsystem, aufgeteilt in das angeborene und das erworbene Immunsystem. Danach erläutert sie, wie Allergien und Unverträglichkeiten entstehen. Dabei spielt der Darm eine zentrale Rolle: Bestimmte Stoffe in Nahrungsmitteln können dazu führen, dass er undicht wird („Leaky Gut“): Das begünstigt die Sensibilisierung für Allergene und fördert Unverträglichkeiten. Dabei spielen auch Faktoren wie Stress, Alkohol, Medikamente, Gluten und andere Anti-Nährstoffe, Zucker sowie Zusatz- und Konservierungsstoffe eine wichtige Rolle. Im Hauptteil des Buches geht es um die häufigsten Allergien und Unverträglichkeiten. Dabei wird das Thema in Allergien, Kreuzallergien, Pseudoallergien und eigentliche Lebensmittel-Unverträglichkeiten aufgeteilt. Hier gibt es eigene Abschnitte zu Zöliakie, Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, Laktoseintoleranz, Fruktosemalabsorption, Histaminintoleranz und Salicylatintoleranz. Jeder Abschnitt wird dabei um Listen mit typischen Lebensmitteln ergänzt, die die jeweiligen probleematischen Stoffe enthalten. In Nadjas Buch geht es jedoch nicht nur um das Problem und seine Erkennung, sie zeigt auch Wege auf, wie Symptome durch Ursachenvermeidung gelindert und ausgeheilt werden können. Dazu beschreibt sie, wie die Paleo (oder Paläo) Ernährung dazu beitragen kann, Allergien und Unverträglichkeiten zu vermeiden und sie geht dabei auch auf Sonderformen der Paleo-Ernährung wie die FODMAP-Ernährung ein. Das Prinzip dahinter ist für sie, zu „wissen, was los ist“ und zu „wissen, was auf dem Teller bleibt“. Damit beschreibt sie eine einfache Anleitung für jedermann und jede Frau, die hilft, im Selbstversuch herauszufinden, auf welche Lebensmittel man empfindlich reagiert. Durch gezielte Vermeidung kann man dann validieren, welche Lebensmittel-Unverträglichkeiten für einen selbst relevant sind und wie man die eigene Situation durch ihre Vermeidung verbessern kann. Essen und Trinken hält Körper und Seele zusammen und dabei soll die Seele nicht zu kurz kommen: Daher gibt es ein eigenes Kapitel zum Thema „Allergie als Hilferuf der Seele“. Hier geht es um den wichtigen Einfluss der Psychosomatik auf das Immunsystem und die Macht der eigenen Gedanken. Dabei helfen verschiedene Techniken zum Stressmanagement, sowie die spezielle „The Work“-Technik von Byron Katie, die hilft Glaubenssätze in Frage zu stellen und negative Überzeugungen loszuwerden oder ins Gegenteil umzukehren. Rezepte, Hinweise zu natürlichen Therapiemethoden und weiterführende Hinweise runden die Inhalte aus dem Buch ab. Fazit: Ein umfassendes Grundlagen-Buch über Ernährung und Gesundheut, nicht nur für Allergiker Ich finde es toll, was Nadja hier geleistet hat! Der Titel ist ein Understatement, denn er scheint sich lediglich an Allergiker zu richten. Dabei geht das Thema alle an: Immer wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, fallen mir Menschen auf, die offensichtlich an verschiedenen Symptomen leiden, die auf eine Allergie, Unverträglichkeit oder ein anderes Umwelt- oder Lebensstil-bedingtes Problem zurückgeführt werden können. Dabei kann ein einfacher Blick auf den Teller und ein wenig Hintergründe dazu ausreichen, um eine grundlegende Verbesserung des Lebensgefühls und der gesundheitlichen Situation zu erreichen. Wer also schon immer mal genauer wissen wollte, wie das mit dem Einfluss von Ernährung auf Gesundheit und Wohlbefinden funktioniert, dem kann ich dieses Buch nur herzlich empfehlen. Allergiefrei!: Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten Verstehen. Lindern. Heilen. * ist im Selbstverlag „foodlinx publishing“ erschienen und kostet EUR 16,00 als Taschenbuch oder z. Zt. EUR 9,95 als Kindle-eBook. 