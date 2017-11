Wildfleisch direkt vom Jäger nach Hause geliefert: gourmet-wildfleisch.de

Während ich diese Zeilen schreibe, lassen wir uns in der Familie gerade ein leckeres Wildgulasch mit Rotkohl schmecken. Geliefert direkt vom Jäger. Natürlicher geht es nicht und fantastisch schmeckt es auch!

Woher das kommt? Vom Paleosophie-Sponsor des Monats Dezember: gourmet-wildfleisch.de.

Bei meinen Sponsoren lege ich besonderen Wert darauf, dass sie besonders gut zum Thema dieses Blogs passen. Was liegt da näher als ein Jäger, der Wildfleisch aus der freien Natur online anbietet?

Norbert Kramer ist dieser Jäger und mit seiner 45-jährigen Erfahrung bietet er Rehwild, Wildschwein, Hirsch, Mufflon (Wildschaf) und Wild-Kaninchen in seinem Online-Shop gourmet-wildfleisch.de an.

Sein Wild stammt aus Jagd-Revieren im Siebengebirge und dem angrenzenden Naturpark Rhein-Westerwald. Außerdem arbeitet er mit dem Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft zusammen.

Frisch von deutschen Wäldern nach Hause geliefert

In seinem Shop gibt es ausschließlich frisch verarbeitetes Wild, überwacht vom zuständigen Veterinär- und Lebensmittel-Überwachungsamt. Für den Transport wird die Ware in Isolierbehältern transportiert, die mit Trockeneis gekühlt werden, so dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Geliefert wird per DPD Express-Versand am Tag nach der Bestellung, wenn man bis 11:00 morgens bestellt. Wer in der Nähe von Bad Honnef am Rhein wohnt, kann auch direkt vor Ort im Hofladen einkaufen.

Zusätzlich zu frischem Wildfleisch gibt es auch Wurst, Schinken, Salami und Pasteten vom Fleischermeister, sowie Wildjus und fertig gekochte Spezialitäten aus der hauseigenen Manufaktur.

Übrigens gab es gestern und heute morgen bei uns Wildsalami von Norberts Online-Shop zum Frühstück und sie schmeckte wirklich hervorragend!

Mehr zum Thema Jagen und Hintergründe zu Norberts Arbeit findet Ihr in diesem Video:

Rezept: Hirsch-Saftgulasch Wildmeister-Art

Als Inspiration gibt es zum Schluß noch ein Rezept, das mir Norbert zur Verfügung gestellt hat:

Zutaten

800 g Gemüsezwiebeln

50 g Butterschmalz

1 kg Hirschfleisch (ggfs. Wildschwein, Reh oder Mufflon als Alternative)

3 Stück Knoblauchzehen

1 TL Kümmel

2 EL Paprikapulver (edelsüß)

2 EL Tomatenmark

3 EL Rotweinessig

400 ml kräftige Fleischbrühe

2 Stück Lorbeerblätter

nach belieben Salz und Pfeffer

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und würfeln. Anschließend Butterschmalz in einem Bräter erhitzen und die Zwiebeln darin bei schwacher bis mittlerer Hitze 30 Minuten lang goldbraun schmoren, regelmäßig umrühren. In der Zwischenzeit das Hirschfleisch in 3 – 4 cm große Würfel schneiden, wenn der Gulasch nicht fertig geschnitten war. Den Knoblauch schälen und zusammen mit dem Kümmel fein hacken. Paprikapulver, Tomatenmark, Essig und Fleischbrühe verrühren und dann zu den Zwiebeln gießen. Das geschnittenen Fleisch, Lorbeerblätter, Knoblauch und Kümmel hinzufügen. Deckel auflegen und das Gulasch bei schwacher bis mittlerer Hitze drei bis vier Stunden auf dem Herd oder bei 180° im Backofen schmoren, bis die Zwiebeln zerfallen sind und das Fleisch schön zart ist. Das Gulasch anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann die Lorbeerblätter entfernen. Rotkohl oder in Butter gebratene Süßkartoffel-Scheiben passen sehr gut dazu.

Vielen Dank an Norbert, dass er diesen Blog mit seinem Sponsoring unterstützt hat! Unabhängig vom Sponsoring werde ich in Zukunft sicher noch viele Male bei ihm einkaufen.

Welche Erfahrungen habt Ihr mit Wildfleisch gemacht?

Von Constantin Gonzalez am 20.11.2017 in Sponsoring.

