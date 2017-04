Cholesterinsenker, Paprika und rote Bete

05.04.2017 | Kommentare

Ich schreibe gerade an einem neuen Artikel, der wieder sehr spannend wird – aber er ist noch nicht fertig. Ich warte dafür noch auf etwas Material und ein paar Zusatz-Infos. Gut Ding will Weile haben.

Statt einem neuen Artikel möchte ich an dieser Stelle lieber auf drei Artikel von anderen Paleo-Bloggern verweisen: Was aus der Wissenschaft und zwei tolle, aber simple Rezepte:

Zuerst ein ganz herzliches Dankeschön an meinen Sponsor Ergomax aus den Niederlanden, die sich dazu entschlossen haben, Paleosophie auch im Monat April zu unterstützen. Bei Ergomax findet Ihr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus aller Welt.

In der Vergangenheit habe ich über Lebertran berichtet, den man bei Ergomax in bester Qualität bekommen kann. In diesem Monat bewirbt Ergomax Knochenbrühe von Broth of Life, einem Familienunternehmen aus Australien, das hochwertige, getrocknete und 100 % bio zertifizierte Knochenbrühe herstellt. Die Tiere dafür werden ausschließlich mit Gras gefüttert und haben freien Auslauf. Mehr Infos dazu gibt es auf der Broth of Life-Webseite.

Doch jetzt zu den drei versprochenen Artikeln:

Anfangen möchte ich mit einer Meldung, die Mag. Robert Schönauer von echt-fett.at am 1. April brachte und die kein Aprilscherz ist: Kein Rückgang der Todesfälle trotz intensiver Cholesterinsenkung. Darin berichtet er vom Kardiologen Dr. Harlan Krumholz an der Yale Universität, der anhand einer Übersicht von 11 Jahren wissenschaftlicher Arbeiten zeigt, dass die medikamentöse Senkung von Cholesterin keinerlei Auswirkung auf das Todesfallrisiko der Patienten hatte. Null. Nada. Nichts. Auf Deutsch: Cholesterinsenker helfen niemandem, außer der Medikamenten-Industrie. Dafür bringen sie zahlreiche Nachteile für die Lebensqualität. Mehr über Cholesterin erfahrt Ihr auch im Artikel: Alles, was man über Cholesterin wissen sollte

Der Frühling ist da und die Vorfreude auf den Sommerurlaub fängt an. Unsere letzten Urlaube verbrachten wir in Spanien, wo es die leckersten Tapas gibt. Eine unserer Lieblingstapas ist extrem einfach zu machen: Pimientos de Padrón. Das Rezept stammt diesmal von Nives Haag, die unter niveskocht.de bloggt.

Neulich gab es bei uns rote Bete. Das Gemüse hat eine tolle Farbe und ist auch sehr gesund, nur esse ich nicht gerne viel davon. Irgendwie nicht so ganz mein Geschmack. Das kann sich bald ändern, denn Jost Novak kam neulich auf die Idee, das Gemüse mit Kreuzkümmel zu kombinieren: Grundrezept: Rote Beete mit Cumin (Kreuzkümmel). Kreuzkümmel ist einer meiner Lieblings-Gewürze und die Grundlage einer meiner Lieblingsgedichte: Picadillo. Ich bin gespannt, wie sich die rote Bete mit Kreuzkümmel im Ofen macht, das werde ich gleich meiner Frau vorschlagen!

Bild: Lehrbuch mit Lupe und Stift, von Unsplash-Fotograf João Silas, genutzt unter der freien Unsplash-Lizenz.

Von Constantin Gonzalez am 05.04.2017 in Kurzmeldungen.

