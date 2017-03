Paleosophie im LEBEN-FÜHREN-Podcast: Eier mit Speck zum Frühstück

27.02.2017, aktualisiert: 28.02.2017 | Kommentare

Olaf Kapinski ist aktive Führungskraft aus Leidenschaft. In seinem Leben hat er viel ausprobiert, gelernt, verworfen, für gut befunden, kurz: Erfahrungen gemacht. Und die gibt er weiter an andere Menschen, die gern führen. Mit seinem Podcast: „LEBEN-FÜHREN“.

Die heutige Folge seines Podcasts hat er der Paläo-Ernährung gewidmet.

In Folge 121: Eier mit Speck zum Frühstück – Paläo Ernährung sprechen Olaf und ich darüber, dass es bei Paleo nicht darum geht, zurück auf die Bäume zu gehen, sondern darum, artgerechtes Leben für den Menschen zu studieren und umzusetzen.

Wir reden über Skelette von Urmenschen, heute lebende Naturvölker, Lifestyle statt Diät, die Ursprünge der Ernährungspyramide und was dabei schief gelaufen ist, was man bei der Paleo-Ernährung isst und was nicht und über praktische Tipps für Paleo im Job, Zuhause, oder auf Reisen.

Was hat Paleo mit Führungskräften zu tun? Sehr viel: In beiden Themen geht es um Selbstverantwortung, um die richtigen Entscheidungen für sich und andere, und darum, langfristig leistungsfähig zu werden und zu bleiben.

Mir hat das Interview mit Olaf viel Spaß gemacht und ich hoffe, es ist auch für Euch etwas dabei. Vielen Dank, Olaf!

Hier könnt Ihr das Interview anhören: LEBEN-FÜHREN, Folge 121: Eier mit Speck zum Frühstück – Paläo Ernährung

P.S.: Paläo oder Paleo – ich finde, dass beides richtig ist. Letzteres ist vielleicht ein bisschen internationaler …

Von Constantin Gonzalez am 27.02.2017, aktualisiert: 28.02.2017 in Kurzmeldungen.

